Okupljanjem u Ljubljani nastavljen je niz tribina koje su do sada održane u Minhenu, Brunenu, Trstu, Geteborgu, Parizu, Beču, Temišvaru i drugim evropskim gradovima u kojima živi značajan broj pripadnika srpskog naroda. Na svakom od ovih sabranja, reč je dobila istina, istina o srpskom stradanju, o falsifikovanju istorije, o potrebi očuvanja nacionalnog identiteta i kulture pamćenja.

U atmosferi sabornosti i dostojanstva, tribina u Ljubljani potvrdila je da projekat „Istinom za Srbiju“ živi u srcima ljudi, van granica države, ali duboko unutar granica naroda. Srbija će nastaviti da bude oslonac svakom Srbinu, bez obzira gde živi. To je dug, ali i obaveza.

„Dokle god živi sećanje, živeće i nada. A dokle god postoji narod koji ne pristaje na nepravdu, postoji i država koja je spremna da ga brani. To je Srbija. To smo mi.“ – zaključio je ministar Milićević.