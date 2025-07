- Ukrali su rasvetu i ozvučenje, biće potrebna značajna ulaganja da se obnovi koncertna aktivnost. Ukrali su i telefonsku centralu. Nestale su čak i nadzorne kamere - rekao je on.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je to prokomentarisao rečima: "Nema nadzora, nema komunikacije, živela mafija".

- Ostavili su građanima Srbije sve ovo što vidimo. To je svedočanstvo kakve su njihove vrednosti, tj da ih nema. Sve je mržnja, nasilje, lopovluk i pravljenje haosa. Dobro je da ljudi vide kako bi izgledala budućnost Srbije da su blokaderi pobedili - kazala je predsednica Skupštine.

- Neki izgledaju i mnogo gore. Poštujući autonomiju fakulteta, predsednik Vučić je rekao da ćemo poštovati autonomiju univerziteta u svakom slučaju. Mi ne možemo da uđemo tamo i da zovemo građane da dođu da vide kako to izgleda. Ali u SKC možemo, da pokažemo delić onoga što su blokaderi ostavili za sobom - rekla je Ana Brnabić.

- Mnogi su im na početku verovali, padali su ničice pred njima, a vidite kako bi Srbija izgledala da su oni pobedili. Od danas će krenuti izložba, i puštaće se samo određeni broj ljudi da pogleda izložbu zbog bezbednosnih razloga. Mi planiramo mesec dana da to traje, može se i produžiti. Odmah nakon toga krećemo u sređivanje SKC-a, i da pokažemo još jednom kako smo drugačiji od njih, i kakva je naša vizija. Da sredimo SKC i sačuvamo sve ono što je moguće sačuvati, i da to još bolje sačuvamo u budućnosti, i da SKC-u vratimo stari sjaj. To je kultno mesto i za Beograd, i za Srbiju - kazala je predsednica Skupštine.