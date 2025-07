"Dakle, nikada više novca nije bilo. Podignute su plate"

- Dakle, nikada više novca nije bilo. Podignute su plate univerzitetskim radnicima. Koji univerzitet na svetu može da postoji i da ima reputaciju, a da se na njemu ne odvija aktivna nastava? To što konkurencija državnim univerzitetima profitira iz toga što je državni univerzitet bio disfunkcionalan, to je pitanje za one koji upravljaju državnim univerzitetom, a to su pre svega univerzitetske vlasti, rekao je Stanković.