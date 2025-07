Gradonačelnik Mićin je izjavio da u priči o podizanju spomenika nema mesta politici i da je jasno da svi žele da se osude krivci za pad nadstrešnice, ali da to nije postupak koji može da se završi za nekoliko meseci. Na tvrdnje opozicije da nije društveni i istorijski trenutak za podizanje spomenika, on je rekao:

- Opozicija nikada neće podržati ništa konstruktivno, jer to ne doprinosi njihovom trenutnom rejtingu. Zapravo, ovde se radi o neiskazivanju pijeteta prema žrtvama tragične nesreće u Novom Sadu. Imali smo situaciju da su pričali da sve rade zbog 16 žrtava nesreće, da bismo na kraju došli do toga da prave žurke na ulicama, gađaju policiju i građane jajima, blokiraju normalan saobraćaj. Upravo poslednji čin njihove obmane i jeste ovaj njihov postupak, kojim su pokazali da im nije stalo ni do koga sem do njihovom rejtinga na izborima, za koje ni sami ne znaju kada će biti. Spomenik koji će biti postavljen u blizini Železničke stanice predstavljaće mesto na kom će svaki građanin moći da se pokloni žrtvama i koji će nas stalno podsećati na tragičan događaj od 1. novembra 2024. godine - objašnjava Lisica.