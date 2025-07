- Nije to bilo samo sinoć, ovo je drugi put da dolaze, prvi put su bili kada se jedan od njih popeo da mog kućnog praga i uzeo otirač sa mojih vrata . Otirač kao otirač, nema preteranu simboliku, ali na njemu piše porodica Mićin, i oni su taj otirač upravo zbog toga odneli dole i gazili po njemu. Time su pokazali koliko cene porodične vrednosti i koju politiku vode. Oni su znali da imam dve maloletne ćerke jer sam to rekao u nekoliko navrata - započeo je Mićin, pa nastavio:

- Ja sam prihvatio posao gradonačelnika i to da sam javna ličnost i da mogu biti izložen lepim i ružnim stvarima, ali ne vidim zašto moja porodica to mora da preživljava. Oni to nisu zaslužili, a mislim da ni ja nisam zaslužio, od samog početka pozivam na dijalog. Preko 100 ljudi je bilo ispred zgrade. Podneo sam krivičnu prijavu još prošli put jer je otkrivena adresa u kojoj živim, pa sam se zabrinuo za svoju bezbednost, trenuto je u procesu postupak, određena lica su saslušana. Sada drugi put dolaze, a ovaj put je policija bila u zgradi, pa mi se niko nije popeo do vrata i lupao. Isključio sam interfon ovog puta jer su prošli put zaboli čačkalicu u njega kako bi uznemiravali mene i moju ženu i plašili mi decu.

- Dobio sam najgori mogući odgovor, a on je glasio "mi ćemo to prihvatiti kada druga vlast bude to predložila". Isključivo iz političkih razloga ne žele da prihvate tu inicijativu. Boje se da će ih neko prozvati da je to inicijativa koju je podneo gradonačelnik koji pripada SNS. Njih ne interesuje suština spomenika, ovo je samo odluka, potrebna je duga procedura do izrade i svega ostalog. Oni nisu hteli ni da podrže pokretanje procedure.