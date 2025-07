Srbin iz Štrpca, uhapšen je juče na prelazu Merdare zbog sumnje na špijunažu. Privedeni, inače radnik Doma zdravlja, tereti se da je u dužem vremenskom periodu bio saradnik albanske Državne informativne službe. Kolika je to pretnja našoj državi i šta je adekvatna kazna za takvo delo?

- Reč je o ozbiljnom pokušaju destabilizacije, koja je srećom sprečena. Pre svega je bila želja da se unese nepoverenje i pometnja u naš sistem. Kada se prodaju informacije o bezbednosnim službama, rutama kretanja, rasporedu ljudi, privatnim detaljima, to je pokušaj da se naši ljudi kompromituju i ucenjuju, ali ono što ne shvataju jeste da je mnogo otporniji naš sistem nego što bi oni voleli da jeste - kaže Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost.

Uhapšeni je, između ostalog, prikupljao saznanja o uticajnim predstavnicima srpske zajednice, boravku našeg državnog rukovodstva na KiM, aktivnostima političara i uglednih Srba na tom području. On je od Albanaca, pripadnika pomenutih službi, za to krivično delo dobijao novac. Ono što dodatno pleni pažnju je upravo to što je špijun- Srbin.