- Nije problem da vi imate neke budale, već što to niko ne sme da osudi. Problem je u tome što imaju dvostruke aršine. Kad god bi neko spaljivao Kuran, bilo u Francuskoj ili Danskoj, uvek sam to osuđivao. Da je neko rekao za Kuran to što su oni za Isusa Hrista, prvi bih to osudio i zatražio hapšenje tih lica.