- Bitno je da se reaguje odmah, postavlja se pitanje da li neko radi sam ili je tu još ljudi. S obzirom na to da je čovek uhapšen, da li se možda samo šalje poruka da postoje agenti? Neko zvanično saopštenje sumnjam da ćemo imati, jer bi se onda možda otkrilo previše stvari, čuvaće se poverljivost čitave te situacije. Dobili smo okvirno čime se on bavio, ali neko oglašavanje mislim da ne možemo očekivati, albanska strana se sigurno neće oglasiti - kaže Đurić.

- Ovo je prvi korak u javnom razbijanju prstena obaveštajnih službi. O tome koliki je nivo pristupa informacijama, sama činjenica da vi radite u domu zdravlja znači da vi sigurno imate pristup medicinskim dosijeima. Vi prenosite od čega su bolovale porodice i tako dalje. Ali, to je samo jedan prsten, postoji još ljudi koji prate situaciju u Srbiji, a on je samo jedan deo - kaže Jerković i dodaje:

- Zdravstveni karton je nešto što je zakonom zaštićena privatnost. Sigurno je da ovaj slučaj nije usamljen, posao jedne države je obaveštajna špijunaža druge države. Država je sigurno identifikovala ljude koji su odgovorni za ovo. Ovoga puta imamo čistu krađu, radi se o organizovanoj krađi. Važno je da je država uvek prisutna i da čeka pravi trenutak za reakciju. Mislim da nije bilo ucenjivanja, jer u izveštaju BIA-e stoji da je on prelazio "granicu" konstatno .

- Sasvim je normalno da nemamo konkretne informacije, jer je slučaj osetljiv. Postoji sumnja da Srbijom vršljaju strani obaveštajci, ovo je jedan dobar dokaz da naše službe ne spavaju i da prate ovakve situacije. On može da otkrije svašta, lepeza je vrlo široka, može da sazna gde određena osoba stanuje, kakva je porodična situacija, da li se bavi sportom, kada se vraća kući – kaže Gajović i naglašava:

- Ovaj čovek se prodao za ne znam za šta, to će se tek utvrditi. Meni je nepojmljivo da prodaje na ovakav način svoju zemlju. Ovakvi pojedinci su možda i pritisnuti nečim, možda je pritisnut porodicom ili ambijentom u kom radi. Pitanje je samo morala svakog od nas . Ali, ima mnogo puteva i načina da se čovek izvuče iz vrbovanja. Naši bezbednjaci su vrlo profesionalno odradili svoj posao i ima još mnogo takvih.

- Ovo ne mora biti pohlepa ili zla namera. Bio je jedan nemački oficir koji je uhapšen zbog izdaje jer je prodavao informacije Rusima, a kad su ga pitali zašto je to uradio, rekao je da se plašio za svoju familiju. Želeo je na svaki način da pokuša da spreči nuklearni rat koji bi nastao u sukobu sa Rusijom. Svakakve stvari mogu da se dese, ali to svakako nije opravdanje za čitavu situaciju. Ako je tačno da je davao informacije, ko zna koliko je ljudi ispaštalo zbog svega. Ima sigurno još agenata i to je deo koji ne treba da se daje u javnost - kaže Đurić.