- Posebno ćemo da se pobrinemo i krenemo sa inicijativom za izmenu Ustava Srbije koja se tiče nemogućnosti da izvršitelji oduzimaju životni prostor - stan ili kucu, ljudima kojima je to jedino mesto u kojem sa svojom porodicom žive. Time ćemo doneti više pravde a i veću sigurnost za vas, naše građane - rekao je juče Vučić.

- Ponavljam ovo što sam rekao i u junu - drago mi je da je jedino predsednik Vučić imao sluha da čuje i moj vapaj, niko drugi. Drago mi je što je ispunio obećanje i odmah krenuo sa inicijativom. Odavno ukazujem i upozoravam na ovakve slučajeve. Kao narodni poslanik u Skupštini Srbije predložio sam formiranje Anketnog odbora kako bi se ispitao rad izvršitelja -rekao je on za Kurir.

Podsetimo, predsednik Vučić nedavno je najavio promene u vezi rada izvršitelja:

- Uvek sam bio za kapitalizam, da koliko zaradiš, toliko i potrošiš. Da funkcionišemo kao u Americi, sve čisto kao suza. I imali smo izvršne postupke gde su izvršitelji dobili ulogu, u vreme bivšeg blokaderskog režima, smatrajući da je to normalno. Međutim, ja bih da promenimo Ustav u narednom periodu, u kome bismo garantovali da izvršenje možete da provodite na svemu osim na porodičnoj kući ili stanu, da ne možete da izbacujete decu iz kuće. Ako to sprovedemo, mislim da bi siromašniji ljudi bili srećni, da bismo im sačuvali sigurnost za njih i njihove porodice. To bi bila velika promena - rekao je 21. juna Aleksandar Vučić.