"Neće biti destabilizacije Srbije"

-Velika većina u Vojvodini podržava vlast, naravno i na republičkom nivou. Očigledno to nekome smeta. Ono što se juče desilo je skandalozno, da neko priziva građanski rat u Srbiji. Napad grupe ekstremista u Novom Pazaru, brutalan napad na policiju. Želim da im se zahvalim kako su se držali juče. Taj koji je psovao ne poštuje ni svoju veru. Ti si običan huligan koji vređa nekoga po bilo kom osnovu. On je tu namešten da to uradi. Imaju pik na Vojvodinu i naše ljude koji su rođeni. Dinko Gruhonjić ne zna ništa o AP Vojvodini ili zna mnogo da spremi odvajanje Vojvodine od Srbije. Samo da mu poručim da je Vojvodina Srbija, kao što je KiM Srbija i Novi Pazar. On priča neke gluposti o autonomiji Srba od Srba, ima zlu nameru. Njihov je plan da se destabilizuje Srbija. Toga biti neće. Država će braniti Srbiju i građane- poručila je.