- Želim da upoznam javnost da ću do kraja dana ponovo upoznati sve naše evropske i međunarodne partnere ali i relevantne organizacije civilnog društva u Srbiji, zbog serije incidenata i napada na ljude i imovinu od strane blokadera, sa molbom da se jasno izjasne o tome da li je to ta evropska, lepša, bolja i pravdenija Srbija kakvu žele. Da li su to vrednosti za koje se bore? Zato što je od izuzetne važnosti da to svi po Srbiji znamo i da se u skladu sa tim od danas i ponašamo - dodala je Brnabić.