On je naglasio da policija juče nije ulazila u zgradu DUNP, kao što su objavili pojedini mediji, već da je obaveštena od strane rukovodstva univerziteta da će ući u zgradu i da traže pomoć policije u slučaju potrebe.

''Nisu to nikakvi batinaši, reč je o legalnim organizacijama koje se time bave u skladu sa zakonom. Kad se upotrebi takva vrsta pomoći ili poslovnog aranžmana, svi postavljaju neko pitanje, a mi smo legalizovali donošenjem zakona postojanje tih organizacija za fizičko-tehničko obezbeđenje, jer ne može policija da se bavi svim tim pitanjima'', rekao je Dačić.

"Policija mirno stajala, a napadnuta"

On je kazao da je policija stajala mirno ispred zgrade DUNP-a, ali da je napadnuta, ne samo verbalno, kao i da je to napad na celu Srbiju.

''Ne želim da mešam te teme, ali ako neko, kada ga hapse, viče 'alahu akbar' , onda se postavlja pitanje da li je reč o studentskom pokretu i za šta je taj pokret, da li je reč o nedostatku demokratije ili je reč o pokušaju nametanja mišljenja da je Novi Pazar muslimanski, bošnjački grad, pokušaju izazivanja i verskog i rasnog i međunacionalnog sukoba i to je nešto što svakako ne možemo i nećemo dozvoliti'', rekao je Dačić.