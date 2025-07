- Sve one političke opcije koje su bez podrške u građanstvu Srbije parazitiraju i švercuju se kroz studentsku populaciju i iskorišćavaju je za svoje svrhe. Dinko Gruhonjić švercuje vojvođanski separatizam kroz navodnu zainteresovanost za slučaj "nadstrešnica", a poslednji talas te pokvarenosti videli smo u Novom Pazaru. Kakve veze ima slučaj nadstrešnice s psovanjem Srba i Isusa Hrista? Ali sve to zbirno pokazuje da su mnogo dublji interesi u pitanju, a to je destabilizacija i destrukcija Srbije. Složio bih se s konstatacijom da bi lokalni političari i građani lojalni svojoj zemlji mogli mnogo više da doprinesu harmonizaciji etničkih razlika u osetljivim sredinama kao što je Novi Pazar i da ne čekaju brutalne eskalacije konflikta. Srbija je zemlja u kojoj ima mesta za sve identitete, ali je organizovana neprijateljska manjina iskoristila inertnost pristojne većine i nastoji da zapali fitilj međuetničke netrpeljivosti i sukoba. Takva politika je protivustavna, nečovečna, ignoriše tešku istoriju na ovim prostorima i treba je procesuirati kao krivično delo - zaključuje Kojčić.