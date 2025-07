Ona je navela da je od izuzetne važnosti da narodni poslanici koji su glasali za projekte kao što je NTP u Čačku i tako odobravali sredstva za njihovu izgradnju, obiđu te projekte kako bi to vodilo daljem donošenju odluka i radu same Narodne skupštine. Predsednica skupštine je naglasila da joj je izuzetno drago što je u čačanskom NTP-u upoznala mlade ljude iz Beograda koji su se upravo zbog posla preselili u Čačak, što je, kako je rekla, dinamika koja ranije nije viđena u Srbiji.

"Osuda svog nasilja i one prakse koju čine blokaderi i zborovi poslednjih nekoliko nedelja, kada idete po kućama, ispred stanova ljudi koji vam se iz bilo kog razloga ne sviđaju i kada uništavate prostorije političkih stranaka sa kojima se ne slažete. To nije pravo lice Srbije. Niko ne želi takvu Srbiju. Važno je da budemo jedinstveni i složni i da sve one razlike koje imamo da se rešavaju institucionalno, a pre svega u institucijama koje su za to, a to je parlament Srbije'', rekla je Brnabićeva.