Usame Zukorlić je naglasio da je ta partija protiv svake vrste nasilja, da se zalažu za mir, pravdu, dostojanstvo, stabilnosti i saradnju i da se samo dijalogom može rešiti problem na terenu, javio je radio Sto plus.

On je najavio da će predložiti "kompletan paket reformi" za suštinske, realne i pozitivne promene u Novom Pazaru .

Zukorlić je osudio psovanje Isusa Hrista, koje se čulo tokom protesta ispred DUNP, rekavši da je to uvredljivo i za muslimane, i da neće dozvoliti da se naruše dobri međuljudski odnosi Bošnjaka i Srba u Novom Pazaru.

- Ovakve probleme imamo samo tamo gde je Rasim na vlasti. Zašto u mestima gde on vlada konstantno imamo haos, nemire i nestabilnost? To je vrlo indikativno - rekao je on.