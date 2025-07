"Zadužen za Dijalog o miru između Beograda i Prištine, član pregovaračkog tima Srbije Igor Popović uhapšen je 20. jula od strane albanske policije zbog toga što je podsetio na zločine OVK iz 1998. godine. On se trenutno nalazi u zatvoru. Srbija, ali i Francuska, zahtevaju njegovo hitno oslobađanje ", objašnjava se na početku teksta u kome se potom dodaje:

"Pozvan da oda počast sećanju na 47 ubijenih Srba i Roma i na desetine meštana iz okoline Orahovca koji su oteti od strane OVK (Oslobodilačke vojske Kosova) u julu 1998. godine, Popović je 18. jula u Velikoj Hoči održao govor u kojem je ovaj pokret, oružanu udarnu snagu albanskih separatista, nazvao 'erorističkom organizacijom' (izraz koji su u to vreme koristile jugoslovenske vlasti, ali i Sjedinjene Američke Države sve do 1997. godine), odgovornom za 'ubistva Srba'. Sve su to istine, činjenice koje su priznate, uključujući i od strane Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, preko Specijalnog suda za Kosovo, koji vodi postupke protiv četvorice pripadnika rukovodstva OVK, među kojima je i bivši predsednik (2016–2020) Hašim Tači, zbog tih zločina: Oni se smatraju potencijalnim ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti. Ali, skoro trideset godina nakon tih događaja, Kosovo i dalje svaku akciju sprovedenu u okviru borbe za oslobađanje zemlje od srpskog tutorstva smatra činom otpora, čak i ubistvo civila. 'Čista borba OVK je temelj naše države i ne može se dovoditi u pitanje', izjavio je Smajl Latifi, gradonačelnik Rahoveca, kao reakciju na slučaj Popovića".