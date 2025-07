- Čuli smo glas koalicionih partnera danas. Bio sam užasnut njihovim stavovima. Bio sam užasnut relativizacijom i kompletnim njihovim stavovima. Reći ću im u lice. Mogu slobodno i da odu, ako im se ide, razgovaraćemo. Reći ćemo šta im zameramo, pa ako im se sviđa, sviđa, ako im se ne sviđa, ne sviđa. Inače, imamo većinu i bez njih. Nikakav problem. To je ono što sledi u narednom periodu - rekao je Vučić gostujuću na RTS.

- Veoma sam razočaran ponašanjem koalicionih partnera i to sam im saopštio. Nije meni problem, ići ću uskoro u Novi Pazar i razgovaraću sa svima. Moraće da mi objasne šta je to što misle da će da urade, šta je to što misle da mogu da naprave.