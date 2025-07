- Bude mi žao i Mile Pajić i njenih kolega, iako se ne slažem s njenim stavovima. Znam da su tim mladim ljudima neki odrasli magarci uništili živote, ne razmišljajući o toj deci. Oni lepo žive danas glumeći nacionalne heroje, vodeći računa da oni ne načine krivična dela, ali su zato decu gurnuli u krivična dela. Sve razmišljam šta da učinite da im pomognete, a da to ne bude loša poruka za sve druge. To znaju i ta deca i njihove porodice. Znaju da su brutalno iskorišćeni. Znate li koliko nas njihovih očeva i majki zvalo od studenata koji su završavali u pritvoru, privođenju. Koliko puta smo molili da rešavamo kako bilo, to su deca iz finih porodica, profesori su ih naterali...- ističe Vučić.