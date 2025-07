Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je da je ponedeljak bio užasno težak dan za Srbiju, za pripadnike policije, jer su bili izloženi napadima u više mesta.

Vučević je naglasio da se nasilje širilo širom Srbije.

- Došlo je do velike tuče između navijača Crvene zvezde i policije. To me posebno porazilo. Naravno, onda koji nas maltretiraju, mislim na sve građane Srbije, videli su to kao šansu za sve gradove Srbije, pa smo videli napade na naše stranačke prostorije u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, pa do pohoda fašističkog na stanove. Na pohodu fašista blokadera bio je stan gde živi Suzana Vasiljević, Goran Vesić, koji je praktično povukao iz politike, minsitra prosvete Dejana Vuka Stankovića. Potpuno jedno bahato, odvratno ponašanje - rekao je.

Podsetio je građane da to nije niko radio, osim fašista 30-ih godina i ustaša u Hrvatskoj početkom 90-ih.

- Isto tako noću su kretali na njihove adrese i slali jasne poruke da će im se nešto desiti. Kad ja ne bih više pričao ono što mislim, ne bi više dolazili na moju adresu, nego kada ja branim tu politiku onda oni žele da vas isključe i postajete meta. Uvek imate pripremu medijsku, oni su glavne pumpadžije, ne 9 meseci, nego 10 godina. Onda imate političare koji izlaze da to najavljuju, kriminalizaciju i dehumanizaciju predsednika i porodice. Imate delegitimizaciju da je prirodno da se nekome nešto loše desi. Kada kažete da idete na stanove ljudi koji su ubili 16 stradalih na železničkoj stanici, onda će neko reći da mora da presudi ubicama, zlikovcima. Zato se sve to radi kroz medijsku, političku pripremu. To imate u svakom društvu - kazao je.

Lider SNS je naglasio da se oni 13 godina bave dehumanizacijom predsednika Aleksandra Vučića, govoreći da je on vođa kriminalnih bandi, da je u sve upleten.