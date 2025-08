- Ne bih se složio sa tim da nisu potrebni, važno je da imamo nacionalni sklad u Raškoj oblasti ili Sandžaku, a pre svega u Novom Pazaru. Poslednjih godina integrisali smo dve najveće bošnjačke stranke, one su članice vladajuće koalicije, i to je blagotvorno delovalo za odnos Srba i Bošnjaka. Zaista je važan taj mir u kući, dakle da nemamo međunacionalne probleme. To je bila dobra politika, kao što sa Mađarima imamo dobre odnose, a samim tim i stabilnost - započeo je svoje izlaganje, pa nastavio: