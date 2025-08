On je u obilasku domaćinstava poručio sledeće:

- Što smo mogli, to smo ubrzali. Dopremićemo i stoku onima kojima je stoka izgorela. Biće i socijalne pomoći od 86.000 dinara za one koji su pogođeni požarima. 43 prijave nisu kako treba popunjene, ispravite to da možemo da pomognemo - naglasio je predsednik Vučić.