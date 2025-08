„Izuzetno sam ponosna na poruku koju smo danas zajedno poslali i sve što smo uradili, jer su zajedništvo i sloga svih nas bili ključni u celom procesu. Bez iskrenog dijaloga, saradnje i razumevanja, ne bismo mogli da dođemo do ovakvih rešenja i da krenemo u njihovu realizaciju. I to sve smo uspeli uprkos manjoj grupi građana koja se i danas pojavila i uzurpirala zgradu opštinske uprave. Teško mi je da poverujem da nijedna vest od značaja za ceo grad do njih ne dopire, a od blokada, pištanja i opstrukcija životna sredina se neće zaštititi. Ja želim još jednom da pohvalim ovaj ogroman uspeh uprkos otežanim okolnostima. Ovo nije uspeh jedne institucije, jednog grada ili jednog tima, ovo je uspeh svih devet lokalnih samouprava koje su pokazale da, kada svi delujemo kao jedan, uz snažnu podršku Vlade Republike Srbije i u ovom slučaju Ministarstva koje vodim možemo prevazići i najveće prepreke“, objasnila je Pavkov.