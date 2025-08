- Ona je najavljivala nova hapšenja, video sam ja rešenja i za Momirovića i Vesića. To je skandalozno. Meni je čudno kako da sa jednog papira uhapsite troje potpisnika, a četvrtog ne uhapsite. Jel moguće da je zaštićen zato što je prijatelj vrhovnog blokadera, ili nečiji ljubavnik? Kako je to moguće, samo mi to objasnite. Ili to što sa njim pijete u kafani ga ekskulpira svega - pitao je Vučić.