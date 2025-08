- Dobar deo života provesti bez svojih roditelja, bez svojih najbližih. Mnogo toga raditi, činiti i učiti, i više i drugačije od svojih vršnjaka. I za sve to hoću pre svega da kažem veliko hvala vašim majkama, vašim očevima, onima koji su ovoj zemlji pružili najviše, svoju decu, koja moraju da štite i brane našu Srbiju. Da im kažem hvala zbog toga što su propustili bezbroj divnih i nežnih trenutaka sa svojom decom, ali i zbog toga što su bili sigurni da će im deca postati odgovorni i ozbiljni ljudi, i u Vojnoj gimnaziji i ovde, na Vojnoj akademiji. Hvala vam dragi roditelji za svu ljubav koju ste iskazali prema otadžbini Srbiji. Veća ljubav od one koju ste vi pokazali ne postoji, istakao je predsednik Republike i mladim potporučnicima poručio da živimo u teško vreme, a da nam ne dolazi lakše.

- Živimo u svetu i okruženju u kojem će svaku našu suzu zaliti izlivima radosti, svaku našu radost podsmešljivo i podrugljivo posmatrati. Živimo u svetu u kojem niko ni o kome ne vodi računa, i svi samo gledaju kako da se dočepaju neke nove teritorije, kako da uzmu i ono što im ne pripada. I u takvom svetu bez povelja, bez prava, bez principa, bez poretka, mi moramo da sačuvamo i odbranimo našu Srbiju. Suviše smo mali da bismo mogli i smeli bilo kome da pretimo, ali smo dovoljno hrabri i dovoljno snažni, i imamo vas da svima možemo da kažemo - ne damo vam na našu Srbiju. Mnogo puta ste uzimali sve od ove zemlje, obično ono najbolje, njene ljude. U Prvom svetskom ratu gotovo bez 30 posto stanovništva smo ostali. U Drugom svetskom ratu, i ovde u Srbiji, i zapadno od Drine i Dunava, izgubili smo stotine hiljada ljudi samo zato što su neki drugi hteli da nas nema, da ne postojimo, istakao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da nam i danas mnogi žele to isto, samo su ”malo pametniji”, pa to žele da učine drugačijim metodama, dok ne dođe vreme za sve ono što su radili nekada.

- Vi ćete morati da učite svakoga dana, jer vaše školovanje tek počinje, ono nije završeno. Dobili ste samo formalno diplome, i formalno proizvedeni u čin potporučnika. Svakoga dana moraćete da radite i učite mnogo više. Tu lekciju naučio sam od Šimona Peresa, velikog svetskog lidera, koji je rekao - kad god misliš da si završio školovanje, i u pedesetoj, šezdesetoj, i u sedamdesetoj… nisi. Svakoga dana moraš iznova da učiš, a vi u eri novih tehnologija moraćete još mnogo više da date, i još mnogo više da radite i da se borite nego što smo mi morali, nego što mi danas moramo. I zato sam ponosan na vaše znanje, na vašu ljubav prema srpskoj otadžbini. Mi ničije da diramo nećemo, i to vam garantujem, i kao vrhovni komandant naših oružanih snaga, ali ono što je naše, ono što je Srbija, nećemo dati nikome – istakao je predsednik Republike, zahvaljujući najmlađim oficirima za svu ljubav, posvećenost i sve ono što daju Srbiji, jer to nema cenu.

- To oružje niko nam ne može oduzeti. Takvo oružje ne može se kupiti, ono se može steći, a put sticanja znanja je izazovan. Klasa koja stoji pred vama je primer odanosti, saborništva, discipline i ljubavi prema otadžbini. Nismo ovde zato što smo bolji od drugih, već zato što smo odlučili da svakog novog dana budemo bolji nego prethodnog. Naši profesori, starešine i mentori naučili su nas mnogim stvarima. Ali najvrednije među njima nije pisalo u udžbenicima. To je pogled koji se ne odvraća pred iskušenjem. To je držanje koje se ne lomi pred težinom odgovornosti. To je tišina koju nosi onaj koji zna svoju vrednost, ali se ne hvali njome, istakao je potporučnik Simović.