Rođeni ste u Peći, pretpostavljam da vas i lično pogađa sve što se dešava u južnoj srpskoj pokrajini... Čini se da je Aljbin Kurti u poslednje vreme još više pojačao pritisak na Srbe i pokušaje njihovog progona sa KiM. Kako vidite poslednje poteze Prištine i trenutnu situaciju na KiM?

- Nažalost, potezi Aljbina Kurtija odavno nemaju nikakve veze s razumom, pravom i pravdom. Srbi na KiM danas žive u uslovima nalik logoru, a sve to se dešava pod patronatom dela evropskih zvaničnika. Cilj je jasan, etnički čista teritorija radi ostvarenja Kurtijevog sna o velikoj Albaniji. Pritisci će se pojačavati kako se približavaju lokalni izbori, jer će Kurti pred svoje birače izaći s platformom mržnje i progona Srba. Hapšenje Igora Popovića, člana pregovaračkog tima, i to bez ikakvog osnova, jasan je dokaz dvojakih aršina Brisela. Da je situacija obrnuta, reakcije bi već usledile. Nažalost, Priština neće smanjiti pritisak, a Kurtijeva retorika i postupci sve više izlaze iz okvira razumnog. Pritisak je postao neizdrživ, od hapšenja i lažnih optužbi do provokacija poput otvaranja albanskog kafića u srcu Kosovske Mitrovice. Evropa, umesto da reaguje, ćuti. Situacija se opasno približava crvenoj zoni.