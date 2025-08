- Određivanje pritvora je u ovom okolnostima zaista problematično, jer je veoma teško formulisati razloge za to, jer se istraga odnosi na finansiranje izgradnje pruge od Novog Sada do Kelebije što je bilo pre više godina, a ne čak na sam tragičan pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u NS. Imali su dug period u kojem su mogli da utiču na svedoke da su to hteli, nakon toliko vremena čak ni nemaju tu mogućnos, to više nije relevantno.Što se tiče uznemirenja javnosti, nije obaveza tužilaca da ispunjava očekivanja jednog dela javnosti koji negira prezumpciju nevinosti i pritvor izjednačava za zatvorskom kaznom - kaže Antonijević i dodaje da ako je neko pušten iz pritvora ne znači automatski da nije kriv: