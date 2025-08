Bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, koji su sa još 11 osoba uhapšeni po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), a koje ih tereti da su zloupotrebili položaj tokom radova na rekonstrukciji železnice, određen je pritvor od 30 dana. Kako saznaje Kurir, Momiroviću i Vesiću pritvor je određen na predlog tužilaštva da ne bi uticali na svedoke, kao i zbog "opasnosti da bi njihov boravak na slobodi doveo do uznemirenja javnosti".

Ono što naredbu o privođenju Momirovića i Vesića čini još skandaloznijom jeste to što je nije lično potpisao postupajući tužilac Aleksandar Barac, već se neko potpisao "za njega", pošto je Barac na odmoru na Sardiniji!

- Nije sporno da više tužilaca radi na predmetu, da pomažu, naročito ako je predmet obiman, ali sve potpisuje samo onaj tužilac koji vodi dati predmet. Ja zaista nisam čuo da se to ikad desilo do sada, postoji sudsko veće, ali ne i tužilačko veće, a kamoli kad je u pitanju naredba za privođenje! Ako me sećanje služi, čak i nakon ubistva Đinđića jedan postupajući tužilac koji vodi predmet je sve potpisivao, tako da sam istinski iznenađen što je njih troje ovo uradilo i ne vidim razlog za tako nešto - kazao je naš sagovornik.