"Jedan deo Srba danas ne živi u Srbiji, nego u BiH. To je Republika Srpska čiji je izabrani lider i predsednik gospodin Dodik. Neprihvatljivo je da svakakvi spolja, iz Evropske unije delegirani "vice-kraljevi", namesnici , uklone, osude predsednika koga su izabrali Srbi u BiH i to ne zbog korupcije, nego zbog toga što ne sprovodi određene odluke koje stižu iz Evropske unije. To mi ne smemo da prihvatimo. S toga Mađarska odluku suda kojom je osuđen predsednik Dodik - ne priznaje. Takve odluka za nas nema. Predsednik Dodik je i dalje izabrani lider Srba u BiH i mi ćemo shodno tome formirati našu politiku", rekao je Orban.

"Istovremeno, pokušaćemo da dobijemo pripremenu meru obustave izvršenja presude, dok traje proces na Ustavnom sudu. To je ono što mi možemo, a nakon toga dolazimo do prve prave, realne šanse, a to je Evropski sud za ljudska prava, ali pre toga moramo završiti proces u BiH, proces na Ustavnom sudu. Imamo izuzetno jake pravne argumente koji imaju uporište u temeljima krivičnog prava. Smatram da kad dođemo na Evropski sud, da ćemo imati šanse da poništimo sve ove odluke, ali treba biti realan. To traje", naglasio je Nobilo i dodao da može potvrditi da mnoge zemlje intenzivno rade na preuređenju BiH van Dejtonskog sporazuma.