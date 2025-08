- U toj koloni prognanih ljudi bili su i ljudi koji su preživeli Drugi svetski rat. Kao Ljuban Jednak iz Glinske Crkve. To je žalosno šta se sve dešavalo te 1995. Ja sam bio poručnik prvo jugoslovenske vojske, a zatim Republike Srpske. Svake godine se roji mnogo misli i sećanja, ali to je uvek nacionalna, porodična i lična tragedija. To je rana koja još ne zarasta i prenosi se s generacije na generaciju. Kao što smo pod Jasenovac podveli sve zločine u NDH, tako smo i pod Oluju podveli i akciju Otkos, Maslenicu, Medački džep i na kraju krajeva Bljesak, o kojima se ništa ne bi znalo da nema ljudi iz udruženja Srba Zapadne Slavonije i predsenika Krste Žarkovića, kao i udruženja Suza - rekao je Bastašić.