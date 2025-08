- Došla sam u koloni sa majkom, bežeći od Oluje. Moj otac Stojan je ubijen 1991., braneći svoju porodicu i komšije. To nije jedina nesreća u našoj porodici. Par godina ranije u jednom nesrećnom slučaju izgubio je dve sestre. Moj deda i baka su bili nemi od bola, i odlučili su da ostane pored grobova svoje dece. Kao da to nije bilo dovoljno, gledali su kako im pale ognjište. Baka je tih dana umrla, i dan danas ne znam kad je to bilo, deda je poživeo, ali ako se to zvao život... Ali nismo se sreli, jedino smo razmenili dva pisma preko nekih dobrih ljudi - kazala je.