- To su isti oni koji su podržali blokadere. Sa sve Bartulicom. Ja verujem da je tu bilo mnogo naivnosti kod naših mladih ljudi, ne želim da verujem da nisu znali kakvo je stvarno raspoloženje Hrvata. A što se tiče povika "ajmo, ajmo ustaše" to je mnogo gore nego da vičete "napred Hitler" i "zig hajl". To je ono što oni nazivaju vladavina prava - rekao je Vučić.