Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je jezivo čuti skandiranje hrvatskih navijača na utakmici u Splitu uoči godišnjice pogroma nad Srbima u akciji ''Oluja'' koja je , kako je rekla, najveće etničko čišćenje na evropskom tlu, i istakla da Evropska unija ponovo ćuti na to što se u Hrvatskoj uzvikuje ustaški poklič ''Za dom spremni''.

Brnabić je kazala da je to primer kako danas izgleda vladavina prava u EU i dodala da je snimak sa utakmice Hajduk-Istra u Splitu, na kojoj su navijači skandirali ''propadanju Srbije'' i ''Za dom spremni'', poslala ambasadoru Srbije u EU Danijelu Apostoloviću da, kako je navela, pokaže evropskim zvaničnicima kako izgleda kada oni ćute i ne odrede se vrednosno prema tome.

''Šta je onda sledeći korak? Nakon ovoga Hrvatskoj je jedino ostalo da ponovo otvori Jasenovac pa da to malo Srba što je ostalo tamo pobije ili im zapreti ponovo: ako ne želite da pobegnete, onda će vas ubiti. Mislim - to je jedino ostalo u skladu sa evropskom vladavinom prava'', rekla je Brnabić.

''I to na otprilike 100 kilometara od najvećeg stratišta srpskog naroda, jevrejskog naroda i Roma . Ni tada EU ništa nije rekla, iako smo nekoliko puta pozivali i skretali pažnju, oni se čak ni vrednosno prema tome nisu odredili. Zato se u Hrvatskoj to smatra odobravanjem, tako da je ovo logičan sledeći korak'', rekla je Brnabić.

Upitala je šta bi se desilo da u Nemačkoj, koja ima 80 miliona stanovnika, oko 400.000 ljudi uzvikuje ''Zig hajl'' i da svi ćute na to, i dodala da je to nemoguće, ali da je u Hrvatskoj zato moguće i da na to svi ćute.