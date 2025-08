- Rečeno je da je tim putem dobila direktnu logističku podršku za postupke čiji smo svedoci. Ali od koga je to dobila podršku? Ko su ljudi koji stoje iza nje i očigledno na nju vrše uticaj? Sam Mladen Nenadić, specijalni tužilac za organizovani kriminal, neposredno pre hapšenja Momirovića, potvrdio je naša saznanja i to tako što je rekao kolegama unutar institucije da je „sve dogovoreno sa čelnicima EU“. Takav nivo koordinacije nije moguć bez političkog pokroviteljstva, i to u trenutku kada se EU sama bori sa unutrašnjim korupcionaškim aferama. Ključna stvar ovde je nedostatak transparentnosti čitavog procesa, čime se ostavlja prostor da neko sa strane utiče na istrage koje se vode u Srbiji - otkriva naš izvor.