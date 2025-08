"Vučić je uradio ogromne stvari za Srbiju"

"Moja čast, iskustvo i moj karakter mi ne dozvoljavaju da budem ravnodušan i da se ne oglasim. Naprotiv, inspirišu me da naglasim tu istinu o predsedniku i podržim ga u njegovoj politici snažnog ekonomskog razvoja Srbije i pomirenja sa svetom. To je diplomatija, to je državnost, to je veština, to je vizija.