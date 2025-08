- Moja osećanja su pomešana. Tuga, đalost za onim što smo izgubili, ali pozitivno je što znam gde se sada nalazim i šta sam stvorio za ovih 30 godina. Broj koji ste spomenuli nije potpun jer je bivši gensek UN Butros Butros Gali podneo izveštaj da je Hrvatska za dve godine proterala 251.000 Srba s područja van zaštićenih zona UN, odnosno iz RSK. To ne bi trebalo zaboraviti jer je to stravičan podatak. Istina je da se mali broj ljudi vratio tamo, ali žive u uslovima nedostojnim čoveka u 21. veku. Ono što sam ja doneo sa sobom je zavežljaj uspomena, našu duhovnost, a sve drugo mi je ostalo tamo - podsetio se Vučenović.

- Uvek sam ih ispitivala o tome jer smo se 2005. vratili u Hrvatsku da živimo. Videla sam razrušene kuće i nisam mogla da verujem da se to dogodilo pre samo 10 godina. Pričali su mi uvek o tim danima. Mama je bila trudna i nije želela da beži do Bosanskog Petrovca. Strina je sa decom otišla autobusom, a mama je sa roditeljima ostala kod kuće, dok su tata i stric bili na ratištu. Nije se znalo šta će biti, a tek sutradan, 5. avgusta su napustili dom na traktoru, zajedno sa maminom sestrom, njenom decom, maminim roditeljima. Poneli su osnovne stvari, posteljinu, dokumenta i nešto hrane jer nisu znali gde će završiti. Tata je došao tek sledećeg dana kući, a stric do Bosanskog Petrovca. Tata je zatekao praznu kuću, pustio je stoku i počeo da pomaže starima koji nisu mogli da beže. Tek onda je s vojskom stigao do Bosanskog Petrovca gde se našao sa ostatkom porodice na jednoj livadi. Preko Manjače su dalje nastavili ka Srbiji. Sat vremena nakon što su prošli Petrovačku cestu se desio taj zločin gde su stradali ljudi iz Donjeg Lapca koje su moji poznavali. Kad su došli do granice i Pavlovića ćuprije dočekalo ih je neprijatno iskustvo, tačnije poslata je vojska na njih i nisu im dali da uđu u Srbiju. Tatu su pustili jer ih je ubedio da samo on može da vozi traktor, a stric je kao i većina drugih kroz kukuruze prešao u Srbiju - ispričala je Opačić.