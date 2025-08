U središtu tih udara nalazi se predsednik Srbije Aleksandar Vučić. I koliko god neki to pokušavali negirati, činjenice su neumoljive – da nije njega, Srbija bi danas bila suočena s ozbiljnom političkom, bezbednosnom i institucionalnom krizom .

Prva linija pritiska: Regionalna destabilizacija

Kosovo i Metohija ostaju ključni bezbjednosni izazov. Albanske vlasti u Prištini svakodnevno vrše pritisak i represiju nad srpskim stanovništvom, uz prećutnu podršku dela međunarodne zajednice . Vučić je pod konstantnim pritiskom da prizna nezavisnost tzv. Kosova, da pristane na „konačno rešenje“. Kada to odbije – usledi medijski linč i diplomatski pritisci.

Druga linija: Pritisci iznutra

Treća linija: Udar na srpski faktor u regionu

Pritisak na predsednika Republike Srpske Milorada Dodika nije izolovan slučaj. On je deo šireg regionalnog inženjeringa koji ima za cilj slabljenje srpskog nacionalnog faktora i prekid strateške veze između Banjaluke i Beograda. Optužnice i presude protiv Dodika, pokušaji međunarodne izolacije Srpske i stalne provokacije iz Sarajeva imaju za cilj jednu stvar – razbijanje političkog jedinstva Srba s obe strane Drine.

Vučić je, uprkos svemu, ostao dosledan. Ne odustaje od podrške Republici Srpskoj, ali to ne čini kroz huškanje ili radikalizam, već kroz političku, diplomatsku i institucionalnu stabilnost . To je ono što mu strani centri moći nikada neće oprostiti – što vodi nacionalnu politiku, a da pri tome ne izaziva sukobe.

I pored svega – Srbija ostaje stabilna

Uprkos svemu navedenom, Srbija nije pala. Nema rata. Nema ekonomskog sloma. Nema urušavanja institucija . Naprotiv – investicije dolaze, infrastrukturni projekti se realizuju, državna uprava funkcioniše, a narod je miran. Politička stabilnost postoji – i to nije rezultat inercije, već konkretne političke volje.

To je direktna posljedica Vučićeve izdržljivosti, njegove spremnosti da preuzme ličnu odgovornost, da trpi napade, da ne odgovara emocijom, već razumom. On ne reaguje impulzivno. Ne vodi politiku preko Twittera. Ne preti, ne glumi vođu – on svakodnevno upravlja.