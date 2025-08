- Oluja i dalje traje s tim što trenutno u Hrvatskoj živi ostatak Srba koji su tamo na svojim vekovnim ognjištima, o čemu svedoče i manastir Krka koji je još iz vremena Nemanjića pa nadalje. Nažalost, nakon stravičnog genocida koji je sproveden nad našim narodom od 1941. do 1945. godine, mislim da čak i bez takozvane Oluje i Bljeska naš narod tamo nije imao više biološku osnovu da dugoročno opstane. Danas smo tu gde smo bili i pre 30 godina. U Hrvatskoj se to slavi kao nacionalni praznik, njihova istorija praktično po onome kako je oni reprodukuju u javnosti počinje od 1991. godine, Mi naravno tugujemo i žalimo za time što je kroz toliku bol i patnju morao da prođe i onako napaćeni taj deo našeg naroda. Ali eto, između ostalog se očigledno tamo slavi i to što se desilo na Petrovačkoj cesti tog avgusta 1995. godine kada su iz aviona masakrirali kolonu civila. Nisam siguran da je u modernoj svetskoj istoriji moguće pronaći pandan tome - rekao je Petrović.

- Ja sam se nedavno podsetio na našeg velikog kompozitora, velikog Srbina, jevrejskog religijskog stabla, Enrika Josifa koji je o statusu Srba u Hrvatskoj, dakle, još od 90-ih godina govorio kao o ostacima zaklanog naroda. To je njegov izraz i to je potpuno tačno. Hrvatski odnos prema Srbima ima velike metamorfoze. Nekada je to genocid, baš klasičan genocid, kao što je u Jasenovcu, kao što je na Petrovačkoj cesti, genocid po definiciji, zato što je to neselektivno ubijanje civila. Znači nije ubijanje naoruženih vojnika, kao u Srebrenici, kad smo, nažalost po nas, prekršili ratno pravo, zato što smo ubijali ljude koji su nosili pušku i koji su pre toga izlazili iz Srebrenice i vršili zločine upravo nad civilnim stanovništvom, upravo po definiciji genocida. Znate kako, kad mi od prilike jedne polovine etničke populacije u Hrvatskoj doguramo do toga da nas ima 3-3,5% po poslednjem popisu u Hrvatskoj, pa šta je to? Kako to da Evropa ćuti - upitao se Kojčić.