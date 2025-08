- Društvene mreže danas su prostor gde očekujete sve – i to nije slučaj samo u Srbiji, već širom sveta. Bila sam spremna na mogućnost da će se dešavati i ovakve stvari. Međutim, granice su odavno pređene. U poslednje dve-tri godine vodi se kampanja dehumanizacije predsednika i njegove porodice, a potom je to preneseno i na druge državne funkcionere. Sada se to spustilo i na savetnički nivo, čak i na one koji nisu političke figure u klasičnom smislu, već ljudi iz drugog plana. Ta kampanja traje dugo i nije prisutna samo na društvenim mrežama – njeni glavni nosioci, nažalost, često su opozicioni mediji – izjavila je Vasiljević.