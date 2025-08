- Kao što su predsednik Vučić i ministar Glišić obećali,došli smo do tog dana, do potpisivanja ovog veoma vrednog ugovora. Već sam više puta isticao da bez podrške države, vlade, resornih ministarstava mi nikad ne bismo mogli ovakve projekte da realizujemo, jer su to velika sredstva za našu malu opštinu - naveo je on.