Linta: To kreće od najviših državnih institucija. A Evropa zatvara oči na sve to, na kršenje svojih vrednosti

- U Hrvatskoj dominira jedna antisrpska atmosfera u poslednjih 35 godina, još od dolaska Franje Tuđmana na vlast, i za sve to vreme ne postoji snaga da se Hrvati suoče sa svojom ustaškom i genocidnom prošlošću. Hrvatska država je stvarana na temelju ustaštva i ustaške ideologije, a pred godišnjicu "Oluje" to se uvek samo pojača. Zato je u Zagrebu i bio organizovan koncerta Tompsona, koji je najveći promoter ustaštva . Oni su duboko potonuli u mračnoj prošlosti, to nije moderna država, niti država u kojoj se poštuju ljudska prava - naglašava Linta.

On dodaje da Hrvatska slavi pokolj i proterivanje Srba, i da to kreće od najviših državnih institucija.

- A Evropa zatvara oči na sve to, na kršenje svojih vrednosti. Podsećam da je istraživanje iz 2021. godine pokazalo d a 70 odsto učenika završnog razreda srednjih škola ne smatraju da je NDH bila fašistička tvorevina, a to su naučili u porodici, crkvi, medijima, društvu i preko društvenih mreža - kaže Linta.

- Kad bude edukacije omladine, a ne indoktrinacije ustaškom ideologijom.Dokle god omladina do 30. godine tako masovno dolazi na Tompsonove koncerte i utakmice gde se viče "Za dom spremni", biće to na neki način izgubljena generacija. Ne zameram omladini, oni su društveni proizvod te indoktrinacije u hrvatskoj državi u kojoj učestvuju svi segmenti društva, od porodice do medija. Od malih nogu ih odgajaju u duhu da su Srbi od devedesetih neprijatelji, monstrumi i nešto protiv čega bi se trebalo boriti. Najgore, omladina nije ni svesna da čini nešto loše jer nisu ni učeni drugačije. Džaba da neko zabranjuje ustaške pokliče i nacističke simbole kada je narod tako vaspitan... Do pomirenja može doći tek kada budemo učili iz istog udžbenika istorije - kaže Štrbac za Kurir.