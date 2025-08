- Skandal je ono što je sudija napisala u obrazloženju. Navela je da je 1. novembra prošle godine došlo do pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, da je javnost od toga dana uznemirena i da je to dovelo do izlaska ljudi širom Srbije na ulice i da bi tokom istrage tek trebalo da se utvrdi koliko je navodna korupcija za koju terete uhapšena dovela do pada nadstrešnice! Ovakvo obrazloženje sudije jasno govori da je ostrašćena i da kroz odluku o pritvoru pokazuje svoje političko opredeljenje - kaže advokat Dragan Palibrk za Kurir.