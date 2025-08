"Evropska komisija je po tom pitanju veoma jasna, i velika većina zemalja EU ima i svoje institucije koje se bave sprečavanjem revizije istorije, tu pre svega mislim na Nemačku, i zato me ne čudi me ovakav odgovor i stav. Mislim da je ovo veoma jasan odgovor na krizu u Hrvatskoj, koja nije sada počela, sa ovim jučerašnjim događajem, već se dešavala i u prethodnom periodu, posebno prilikom koncerta Tompsona u Zagrebu. Videli smo i tada odgovor recimo Austrije koja je najavila pokretanje određenih postupaka. To govori o tome da se može o ovom pitanju raspravljati i pred Evropskim parlamentom, ali meni je mnogi značajnije što ste vi taj odgovor dobili od Evropske komisije", naglašava Antonijević.