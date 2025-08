- Poziv za Krajinu nisam mogao odbiti i to je najteži deo mog života. Nikad mi nije bilo jasno kako takva vojska i takav narod dožive takav debakl. To nije bila agresija srpske vojske, to je bio građanski rat u okviru Hrvatske. Tri dana pre priznanja Hrvatske, nijedan vojnik JNA nije bio na teritoriji Hrvatske. Oni govore da su pobedili agresorsku vojsku – to nije tačno. Krajina je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, izvršena je demilitarizacija samo Srba. Nasuprot tome, Hrvatska se naoružavala preko Bosne, dok su srpska oružja ostala u magacinima - kaže Stupar i dodaje:

- Kako je moguće da od 1945. godine predsednik Amerike traži da se uvede namesništvo u Hrvatskoj? Holbruk formira 1995. nezavisnu Republiku Hrvatsku – to je jedan sled neviđenih okolnosti. Nije hrvatska vojska pobedila, za to nije bilo nikakvih mogućnosti, ali je stvoren savez određenih zemalja. Na svaku glavu krajišku došao je jedan vojnik. Krajinu je napala sila od 250 hiljada vojnika. Angažovan je i HVO – to je izuzetno jaka snaga, ali ni to nije bilo dovoljno. Urađena je kompletna operacija na poluostrvu Brač, vodeći general Ričard Grafis je to napravio. Po dogovoru Tuđmana i Izetbegovića bilo je da divizija iz Srebrenice krene na prodor prema Tuzli, kako bi bila slaba. Padom Knina došlo je do toga da kad strah zavlada, dolazi panika, a u panici kreće narod.