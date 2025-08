Slušaj vest

Dok Hrvatska slavi, Srbi i dalje žale. Dok se sa bine ori 'Za dom spremni', izbegličke kolone ostaju bez spomenika i priznanja. Dok se u Sinju destine hiljada ljudi uzvikuju parole i nose simbole HOS-a – međunarodna zajednica je reagovala ali samo na pitanje Kurira. Više od 150.000 ljudi okuplja se na koncertu Marka Perkovića Thompsona, grad je oblepljen zastavama, pesma odjekuje, a na ulicama – crne majice sa simbolima HOS-a i pozdravima „Za dom spremni“.

Zašto se najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svetskog rata i dalje slavi kao praznik? Ko je izbrisao kolone izbeglica iz međunarodne slike Oluje?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje" general Milorad Stupar, bivši komandant 72. specijalne brigade, Ljuban Karan, bivši potpukovnik KOS i Marko Lakić urednik digitalnog izdanja "Politike"

Foto: Kurir Televizija

- Ta seljana koja se skuplja kod Tompsona, to su klinci koji nisu ni bili rođeni tad, to je jedna anomalija na koju utiče Hrvatska katolička crkva. U trenutku kada je u Evropi sve manje vernika, HKC cveta – to je prosto neverovatno. Hrvatska ima jedan ozbiljan problem – oni nestaju enormnom brzinom – kaže Lakić i dodaje:

- Ako pričamo o Livnu, to je pustahija, nema nikoga, svi su otišli. Hrvatska nudi 80.000 evra po glavi punoletne osobe koja se vrati u Bosnu i Hercegovinu. Hrvati nisu složni, rađeno je jedno istraživanje gde se pokazalo da 70% Hrvata ne veruje u budućnost države i ne veruje u to da ona ide u pravom smeru. Mi smo sada u mnogo boljoj situaciji ako iznesemo istorijske činjenice i posmatramo ih onakve kakve one zaista jesu bile.

Karan tvrdi da Tompsonov koncert baš u ovo vreme nije slučajan, te da Hrvatska radi na mobilizaciji svojih mladih:

- Taj ustaški pokret uvek ume da se uklopi u ta istorijska dešavanja. Tompson je izmišljen radi mobilizacije hrvatske mladosti. On je to omasovio za vreme rata, a čemu sada to služi? Isto je u pitanju mobilizacija hrvatskog naroda na antisrpskim pozicijama. Na Tompsonovom koncertu bilo je hiljadu vojnika, pa vi računajte koliko je to vojnika u nekoj budućoj akciji ili operaciji - kaže Karan i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- A u isto vreme njihov general kaže kako Hrvatska treba da se priprema za rat. A on sedi u prvom redu na koncertu. U isto vreme hrvatska obaveštajna služba radi u Srbiji. Ovo je sve mobilizacija za buduće događaje i to vam tvrdim. Oni imaju svoje planove. Evo šta će im novi vojni savez? Brane se od Srbije? Ne, nego planiraju da idu protiv Srbije.

Stupar ocenjuje da su političke i vojne okolnosti tokom 20. veka dovele do toga da narod koji je više puta delovao protiv saveznika i sopstvenih komšija, bude nagrađen teritorijama na štetu Srba:

- Ne postoji nijedan narod u svetu koji je bio na pogrešnoj strani sukoba, a da posle sukoba, gde su poraženi, dobije privilegije i proširenje teritorije. To je jedini narod u svetu koji je dva puta bio na pogrešnoj strani i dva puta se proširio na račun srpskog naroda – to je hrvatski narod. Mi smo Srbi bili mnogo naivni. Na karti NDH se vidi ta latinska prevarantska igra gde su spremni na sve kako bi ostvarili ciljeve. Pavelić je pristao, zbog NDH, na ono što nije moglo proći kod hrvatskog naroda - kaže Stupar i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- On je dao i Dalmaciju, i Rijeku, i Boku Kotorsku, i sva ostrva Italiji. NDH nije bila na obalama Jadranskog mora – to je prva prevara koja je urađena. Ima podvala da od muslimana prave hrvatsko cveće. Zatim, Socijalistička Republika Hrvatska dobija Baranju – to nikada nije bio hrvatski prostor, već ili mađarski ili srpski. NDH je 1945. godine izvela veliku paradu u Zagrebu tvrdeći da će oni biti otpor južnog fronta Trećeg rajha, tzv. Zvonimirova linija. Šta je urađeno od toga? Ništa, oni su izdali sve.

