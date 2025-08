E sad, možemo reći, pa čak i slobodno tumačiti, da on sa pozicije na kojoj se nalazi te odredbe zloupotrebljava, ali to je izuzetno teško dokazivo, koliko god da je očigledno. Na moju žalost kada sam govorio koliko su tzv. ustavne reforme katastrofalne i kakve će posledice doneti, slabo ko je hteo da me čuje. Sada mi je izlišno da više išta na tu temu komentarišem. Što se tiče drugog dela, a to je da ne komentariše izjave političara, pa to je baš lepo. Samo što bi onda morao da se ogradi i od toga što su političari lobirali za njega, kako za njegov izbor, tako i kasnije za njegov reizbor, kao i za Zagorku Dolovac. Ključnu ulogu su tada imali pojedini političari koji su bili i danas su okosnica vlasti i vladajuće stranke. Tada je trebalo da kaže da se gadi političkog izbora, jer njegov izbor, posebno ispit koji je polagao da bi postao to što je postao, bio je sve osim što je bio po proceduri kako se bira tužilac", istakao je Đukanović.