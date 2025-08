O ružnim i bezdušnim komentarima

Brnabić je komentarisala i to što blokaderi i opozicija likuju nad zdravstvenom stanju Glišića kaže:

- Jako je teško u ovom trenutku baviti se takvim ljudima, takvim kreaturama zato što su naše misli sa Darkom i njegovom porodicom. Mislim da bilo koja normalna osoba, u našoj prelepoj pobedničkoj Srbiji, ne može da razume ljude koji se na taj način raduju tuđoj nesreći. Neverovatno je da oni ni na današnji dan, ovakav, ne mogu da naprave pauzu, da nemaju savetnike koji im govore, ako si već nečovek, politički je loše da radiš takve stvari. Darko ima porodicu i uz sve što proživljava, mora da trpi i takve stvari, uvrede, gluposti koje pišu za čoveka koji se bori za svoj život. To nije politika i to su ljudi koji pokazuju da nemaju ništa da ponude Srbiji. Naravno da su lagali da se Vučić radovao ubistvu Đinđića jer su polazili od sebe. Uvek polaze od sebe, da bi se oni radovali nečijoj nesreći, da bi oni prelazili preko mrtvih, zbog toga su lagali. Bio je predsednik ponovo u pravu kada je govorio da svako kreće od sebe. Ne mogu da verujem i razmišljam kako smo uopšte, kako je naša Srbija došla do toga da su ti ljudi opozicija. Ne opozicija SNS, Vučiću, oni nisu više opozicija ni Srbiji, oni su opozicija zdravom razumu.