- Operacija je završena, trajala je duže od očekivanog, ali ono što je najbitnije je ono što smo hteli da postignemo zahvatom je uspelo. Izuzetno komplikovana operacija, radilo više timova, imao je i tromb i krvarenje, on je intubiran, na respiratoru i na odeljenju intenzivne nege, gde će se nastaviti borba za njegov život. Nama je bilo najbitnije da rešimo zapušenost krvnog suda, to je krvni sud koji je dovodio krv do mozga, centar za govor i bez toga bi šanse bile nikakve. Postoji drugi sud koji je bio i proširen i u njemu se nalazim trmbna masa, koji je i krvario. To je bio naš osnovni zadatak, da se to reši. Predstoji period kada mora njegov organizam da se bori i izbori sa onim što je doživeo. Na vreme se javio i to je urađeno u prvih par sati - rekao je Lončar.