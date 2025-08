Umesto da se javnosti transparentno objasni šta tužilac koji vodi istragu u slučaju nadstrešnice preduzima u vezi sa onima koji su svojim potpisima garantovali njenu bezbednost, a koji su, bez jasnog obrazloženja, izuzeti iz krivičnog gonjenja, kao i da se odgovori na ključna pitanja: zašto su ti pojedinci izostavljeni iz postupka, kako je tužilac koji se u tom trenutku nalazio na Sardiniji mogao da potpiše dokument u Srbiji, zašto je to umesto njega učinila koleginica, i ko je iz struktura Evropske unije dao zeleno svetlo za pokretanje hapšenja , pažnja se usmerava na Vučića, uz stari narativ o „državnom udaru“.

„Izvršio ga je lično predsednik države napadom na nezavisnu sudsku vlast i time na ustavni poredak Srbije. Umesto da ga štiti, 'najbolji student prava' ga direktno ruši – za šta bi mu po Krivičnom zakoniku sledila kazna od šest meseci do pet godina zatvora! Jarosni Vučić je sada direktno izvršio napad i na sudije da su deo ‘mafijaške strukture’, jer je odlukom sudije za prethodni postupak određen pritvor bivšem ministru i ostalim uhapšenima u istrazi za korupciju u slučaju ‘Nadstrešnica’. Svesno i sa namerom da ruši sudsku vlast, bezočno je slagao i podlo udario na tužilaštvo da mu se u petak ‘žurilo’ zbog dogovora ‘uvezanih struktura u tužilaštvu i pravosuđu’.“

Problem je, međutim, što državni udar prvi čini tužilac koji ignoriše pravila struke i zakona, i koji, po svedočenju kolega, otvoreno priznaje da „ne treba da brinu, jer je odobrenje za akciju stiglo iz EU“. Nenadić tu izjavu nikada nije demantovao. Umesto toga, zaigrao je na već poznatu kartu samožrtvovanja - „režim me progoni jer sam pravi tužilac“.

Iako javnost u trenutku hapšenja nije imala pojma šta se sprema, poslanica Marinika Tepić je, po svemu sudeći, znala unapred, ne samo da će do hapšenja doći, već i ko će biti uhapšen. Informacije do kojih je došla pre zvaničnih saopštenja Tužilaštva za organizovani kriminal ulivaju niz sumnji koje govore u sprezi prozapadne opozicije i pojedinaca iz tužilaštva, jer nije prvi put da Tepić u javnost izlazi sa poverljivim podacima iz istraga. I pored brojnih pitanja, do danas nije ponudila nijedno objašnjenje odakle joj takve informacije, koje bi po zakonu trebalo da budu strogo ograničene na nadležne institucije.