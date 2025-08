Koncert Marka Perkovića Thompsona , održan u Sinju povodom godišnjice zločinačke akcije “Oluja”, i ove godine izazvao je burne reakcije širom regiona. Među hiljadama posetilaca viđena su ustaška obeležja, pozdravi i simboli režima koji je tokom Drugog svetskog rata sprovodio genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Dok jedni to vide kao “patriotski izraz”, za druge je to jasan znak negacije istorijskih zločina i normalizacije fašizma.

- U Hrvatskoj imamo pripadnike Domovinskog pokreta i njegovih derivata protiv Ive Goldštajna. Ivo Goldštajn smatra da je bilo 80.000 žrtava, a ovi drugi smatraju da nije stradao ni jedan Srbin u Jasenovcu. Uopšte ne žele da se osvrnu, niti da prihvate da je i jedan Srbin stradao. U Hrvatskoj vi nemate građansku državu, to je etnička država. D omovinski pokret je ove godine progurao zakon gde se skrnave srpski spomenici u Vukovaru, u Borovom Selu. Gde god se na spomeniku vidi ljudski lik, oni ga skrnave i ostave samo slova. Oni kažu da je to pokušaj revizionizma istorije 'Domovinskog rata'" - kaže Matović i dodaje:

- To nije trend samo sada, to minimaliziranje proizilazi iz jedne druge stvari – iz ustašluka. Hrvatski komunisti i hrvatske ustaše sve vreme idu ruku pod ruku. Oni su i u Kraljevini Jugoslaviji bili zajedno. 1941. godine, odmah nakon napada na kraljevinu Jugoslaviju, formira se NDH. Dva dana posle toga oni faktički idu da preuzimaju vlast. U moju opštinu su došli da preuzmu vlast, ljudi su se pobunili protiv njih - kaže Ličina i dodaje:

- U to vreme je tu advokatski pripadnik bio Gojko Polovija, kasnije i politički komesar. U to vreme su komunisti strogo protiv ustava, jer je za komuniste bilo važno šta kaže Moskva. Polovija nam je tad rekao da ne trebamo da se bunimo protiv Italije i Nemačke, već protiv Amerike i Engleske. Međutim, paradoks je da je u njegovom selu bilo više žrtava od aprila do partizanskog ustanka nego u celom ratu. To je jedna čudna simbioza."