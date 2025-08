Koncert Marka Perkovića Thompsona , održan u Sinju povodom godišnjice zločinačke akcije “Oluja”, i ove godine izazvao je burne reakcije širom regiona. Među hiljadama posetilaca viđena su ustaška obeležja, pozdravi i simboli režima koji je tokom Drugog svetskog rata sprovodio genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Dok jedni to vide kao “patriotski izraz”, za druge je to jasan znak negacije istorijskih zločina i normalizacije fašizma.

- Za mene je najveća tragedija da to pevaju deca. Ta deca ne znaju o tome ništa – oni su to poneli iz kuće, države, crkve i škole. Oni misle da su to stvarno bili neki heroji koji su se borili protiv nekakvih Srba. Ne, to su najobičnije ubice koji su ubijali Srbe samo jer su Srbi. Tu dolazimo i do naše greške. Hrvatska je izvršila genocid nad Srbima, jasno i precizno. Mi moramo jasno i glasno reći: „Genocid Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima“ - kaže Bosnić i zaključuje: